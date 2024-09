Kursangebote zur dialektischen Methode im Herbst

Die Dialektik ist die allgemeine Lehre der Bewegungsgesetze in der Natur, Gesellschaft und im Denken. Ohne Plan und Kenntnis der Zusammenhänge kommt nichts Positives zustande. Jeder Schlosser, Kranfahrer, Lagerarbeiter usw. muss seine Tätigkeit in den gesamten Produktionsprozess einordnen, damit am Ende ein fertiges Produkt der gewünschten Qualität entsteht. Jeder einzelne Musiker kann noch so gut sein Instrument beherrschen. Ohne das bewusste Zusammenspiel aller unter Führung des Dirigenten entsteht kein wohlklingendes Orchester, sondern Chaos. Das gilt umso mehr in der politischen Tätigkeit. Die herrschende bürgerliche Ideologie des Positivismus lehnt die Anerkennung von Gesetzmäßigkeiten ab. Da zählt nur das unmittelbare Erfolgserlebnis, der Profit, die Karriere und die persönliche gesellschaftliche Anerkennung, egal wie und auf wessen Kosten das geschieht.

Die Arbeiterklasse kann sich aus der Ausbeutung und Unterdrückung befreien und zum echten Sozialismus gelangen, wenn sie die dialektischen Gesetzmäßigkeiten in der Natur und Gesellschaft, im Klassenkampf und der Entwicklung des Bewusstseins erforscht und bewusst anwendet. Die Herrschenden tun alles, damit die Massen sich diese Fähigkeit nicht zu eigen machen, sondern sich mit der Kenntnis einfacher mechanischer Zusammenhänge zufriedengeben. Genau darauf setzt die Wirkung der faschistischen AfD, die scheinbar einfache Erklärungen und Lösungen für die Probleme anbietet: wenn sie z.B. die Zuwanderung von Migranten zur Ursache der Wirtschaftskrise und Verschlechterung der Lebensverhältnisse der Bevölkerung erklärt. Dagegen ist die dialektische Methode befreiend und hilft so manche Knoten im Gehirn zu lösen.

Die MLPD hat über drei Jahrzehnte ein ganzes Kurssystem zur Erlernung der bewussten Anwendung der dialektischen Methode entwickelt. Das ist ein modernes Schulungs- und Bildungskonzept. Es setzt nicht auf Auswendiglernen oder Einpauken von Begriffen, sondern zielt auf die persönliche Selbstveränderung, um Erkenntnisse eigenständig zu erarbeiten und sich in komplizierten Situationen selbständig zu orientieren.

Folgende Wochenkurse werden vom 26. Oktober bis 31. Oktober angeboten:

5. Semester: Strategie und Taktik im Kampf um die Denkweise der Massen, Ort: Ferienpark Plauer See

6. Semester: Die proletarische Streitkultur, Ort: Arbeiterbildungszentrum Stuttgart Süd

7. Semester: Das wissenschaftliche Arbeiten, Ort: Ferienpark Plauer See

9. Semester: Die marxistisch-leninistische Jugendarbeit, Ort: Ferienpark Plauer See

Anmeldung bei den örtlichen Kontaktadressen der MLPD (Rote Fahne-Magazin, Seite 47)