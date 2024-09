Kursangebote zur dialektischen Methode im Herbst

Die Dialektik ist die allgemeine Lehre der Bewegungsgesetze in der Natur, Gesellschaft und im Denken. Die meisten Menschen, vor allem Arbeiterinnen und Arbeiter, denken und handeln überwiegend dialektisch. Ohne Plan und Kenntnis der Zusammenhänge kommt nichts Positives zustande. Jeder Schlosser, Kranfahrer, Lagerarbeiter usw. muss seine Tätigkeit in den gesamten Produktionsprozess einordnen, damit am Ende ein fertiges Produkt der gewünschten Qualität entsteht. Je umfangreicher die kollektive Arbeit ist, desto höher ist die Anforderung an die dialektische Methode. Jeder einzelne Musiker kann noch so gut sein Instrument beherrschen. Ohne das bewusste Zusammenspiel aller unter Führung des Dirigenten entsteht kein wohlklingendes Orchester, sondern Chaos. Das gilt umso mehr in der politischen Tätigkeit. Die herrschende bürgerliche Ideologie des Positivismus lehnt die Anerkennung von Gesetzmäßigkeiten ab. Der Maßstab ist nicht die objektive Wirklichkeit, sondern die subjektiven Wunschvorstellungen. Da zählt nur das unmittelbare Erfolgserlebnis, der Profit, die Karriere und die persönliche gesellschaftliche Anerkennung, egal wie und auf wessen Kosten das geschieht.

Die Arbeiterklasse kann sich aus der Ausbeutung und Unterdrückung nur befreien und zum echten Sozialismus gelangen, wenn sie die dialektischen Gesetzmäßigkeiten in der Natur und Gesellschaft, im Klassenkampf und der Entwicklung des Bewusstseins erforscht und bewusst anwendet. Die Herrschenden tun alles, damit die Massen sich diese Fähigkeit nicht zu eigen machen, sondern sich mit der Kenntnis einfacher mechanischer Zusammenhänge zufriedengeben. Mit dieser Denkweise läuft man unweigerlich Gefahr, Opfer von Manipulation und Demagogie zu werden. Genau darauf setzt die Wirkung der faschistischen AfD, die scheinbar einfache Erklärungen und Lösungen für die Probleme anbietet: wenn sie die steigende Zuwanderung von Migranten zur Ursache der Wirtschaftskrise und Verschlechterung der Lebensverhältnisse der Bevölkerung erklärt. Dabei ist die kapitalistische Wirtschaftskrise der gemeinsame Ausgangspunkt für beides und erfordert den gemeinsamen Kampf gegen den Kapitalismus. Den will die AfD verhindern durch Spaltung und Hervorhebung von egoistischen Einzelinteressen („Deutsche zuerst“). ...

