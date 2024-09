Auf dem Seminar der revolutionären Weltorganisation ICOR "Lenins Lehren sind lebendig", das vom 13. bis 15. September 2024 in Truckenthal stattfand, war diese Entwicklung und die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfs ein viel diskutiertes Thema. "Rote Fahne News" dokumentiert einen Beitrag der MLPD zum palästinensischen Befreiungskampf, den Reinhard Funk vom Zentralkomoitee der MLPD im Rahmen des 4. Seminarblocks "Lenin und der Kampf um nationale Befreiung" gehalten hat.

Liebe Genossinnen und Genossen,

wir als MLPD unterstützen seit je den palästinensischen Befreiungskampf und treten gegen die menschenverachtende imperialistische Aggression Israels ein. Es findet ein Genozid in Gaza statt, mit zehntausenden Toten, einer bewusst herbeigeführten humanitären Katastrophe. Wir treten dafür ein, dass dieser Krieg sofort gestoppt werden und die imperialistischen Verursacher dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das sind neben dem imperialistisch-zionistischen Israel die USA als Hauptkriegstreiber und andere Imperialisten v.a. Deutschland. Der Hauptstoß gegen diese Akteure steht außer Zweifel. Wir sind uns einig in der Verurteilung dieses Krieges.

Zugleich gibt es auf dem Seminar auch Differenzen. Es geht bei dem Krieg um die Schaffung eines Großisrael auf Kosten der Vertreibung und Vernichtung des palästinensischen Volkes. Es soll vollendet werden, woran seit Jahrzehnten gearbeitet wird. Aber der Krieg ordnet sich auch ein in den Kampf um die Neuaufteilung der imperialistischen Einflusssphären in der ganzen Region mit seinem Reichtum an Öl- und Gasreserven und der bedeutenden strategischen Lage.

Die meisten neuimperialistischen Länder wie Saudi-Arabien, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Türkei oder auch der Iran halten Beziehungen zum imperialistischen China. Die imperialistische Vorherrschaft der USA in der Region gestützt auf Israel bröckelt. Die USA hatten versucht, mit dem Abraham-Abkommen den vordringenden Einfluss von China in der Region zurückzudrängen. Sie schaffte wieder Abkommen mit Marroko, Sudan, Bahrein und den VAE.

Mit dem 7. Oktober ging es dem Iran darum, die offene Kollaboration zwischen verschiedenen arabischen Staaten und der USA unmöglich zu machen. Iran, Türkei und Katar finanzieren neben der Hamas auch andere islamistisch-faschistische Gruppen. Sie sind ihre Instrumente, mit unterschiedlicher Ausprägungen.

Der Hauptkriegstreiber ist die USA. Der Hauptfeind der palästinensischen Massen ist der israelische zionistische Imperialismus, unterstüzt von den USA und u.a. Deutschland. Der nationale Befreiungskampf des palästinensischen Volkes ist gerechtfertigt!

Wie Lenin sagte, ist es notwendig, die »Gesamtheit der Daten über die Grundlagen des Wirtschaftslebens aller kriegführenden Mächte und der ganzen Welt« zu untersuchen. Man kann nicht einfach ausblenden, wie sich die Staaten im Nahen und Mittleren Osten entwickeln, welche Interessen und sozioökonomischen Grundlagen sie haben und wie sie Einfluss nehmen.

Zu sagen, uns interessiert nur, ob sie konkret Palästina unterstützen, egal mit welcher Perspektive, würde auch das Tor für die Querfront öffnen. Diese scheinbare Trennung von Praxis und Weltanschauung, auf Kritik und Unterscheidung zu reaktionären Kräften zu verzichten, führt zur Stärkung der bürgerlichen Ideologie.