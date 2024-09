Melbourne, Sydney: Zehntausende Bauarbeiter protestieren

Am Mittwoch demonstrierten und streikten zehntausende Bauarbeiter in Melbourne und in Sydney gegen das Vorgehen der Regierung Albanese gegen die Führung der Bauarbeitergewerkschaft. Sie protestierten gegen die Einsetzung eines Verwalters für die Leitung des Baubereichs der Gewerkschaft Construction, Forestry and Maritime Employees Union (CFMEU) durch die Labor-Regierung. Der Schritt der Labour-Regierung, eine der größten Industriegewerkschaften des Landes unter staatliche Kontrolle zu stellen, ist ein eklatanter Angriff auf die demokratischen Rechte ihrer 80.000 Mitglieder. In Brisbane waren Hunderte auf der Straße. Bereits Ende August hatten Zehntausende gegen die Maßnahme protestiert. jetzt drohen Gewerkschaften mit einem 72-Stunden-Steik, sollte die Regierung die Maßnahme nicht rückgängig machen.