Mindestens 51 Tote bei Explosion in Kohlemine

Die Insel Martinique ist ein französisches Überseedepartement in der Karibik und damit Teil Frankreichs und der EU. Seit Tagen kommt es zu Protesten. Tausende gingen auf die Straßen, um gegen die steigenden Lebenshaltungskosten, die hohe Arbeitslosigkeit und die anhaltenden sozialen Ungleichheiten zu protestieren. Preise für Grundnahrungsmittel und Dienstleistungen sind in Martinique in den letzten Jahren stark gestiegen. Viele Familien können sich die täglichen Ausgaben nicht mehr leisten. Eine Studie des Nationalen Statistikinstituts aus dem Jahr 2023 hat gezeigt, dass die Preise für Grundnahrungsmittel in Martinique 40 Prozent höher sind als im französischen Festland. In den vergangenen Tagen kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei, es wurden Barrikaden errichtet, die Polizei setzte Tränengas ein, es kam zu Plünderungen.