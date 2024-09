Morgen Aktionstag von Fridays for Future

Morgen findet der nächste Aktionstag der Umweltbewegung Fridays for Future statt. Der Jugendverband REBELL, die MLPD und die Umweltgewerkschaft beteiligen sich vielerorts. Wir planen, einen ersten Bericht am morgigen Freitag und einen ausführlicheren am Samstag zu veröffentlichen. Bitte schickt uns so bald wie möglich Korrespondenzen, Berichte und Fotos über den Aktionstag. Falls ihr bis dahin auch schon Hilfseinsätze in Hochwassergebieten gemacht habt, freuen wie uns über Berichte darüber natürlich ganz besonders.