Die Meldung bezieht sich auf die Aussetzung von Impfungen durch die Taliban und auf Tötungen von Impfteams in Pakista: "Die Extremisten (die islamistische Taliban) behaupten fälschlicherweise, die (Impf)Kampagnen seien eine westliche Verschwörung zur Sterilisierung von Kindern."

Es fehlt allerdings der Hintergrund für die Impfängste, die die faschistischen Taliban für ihre Zwecke nützen. 2011 hat der CIA mit Wissen des US-Präsidenten Obama eine Impfkampagne in Pakistan gegen Polio (Kinderlähmung) organisiert, bei der allen Geimpften ein Gen-Abstrich genommen wurde. Das diente dazu, den Alkaida-Führer Osama bin Laden zu finden, der für die Anschläge auf das World-Trade-Center verantwortlich gemacht wurde. Diese hinterhältige Methode des US-Geheimdiensts führte zu einem neuen Ausbruch der Polio in diesem Jahr in Afghanistan und verhindert die vollständige Ausrottung der Polio, weil die Menschen davor zurückschrecken, sich impfen zu lassen.

