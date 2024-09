Pseudowissenschaftliche polizeiliche Kriminalstatistik

Hunderte Bewohner der Siedlung Shaka’s Head demonstrierten am Montag in Ballito in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal gegen unhaltbare Lebensbedingungen und forderten Toiletten, Wasser und Strom. Außerdem protestieren sie gegen anhaltende Versuche, die Menschen von dem Land, auf dem sie seit Jahrzehnten leben, zu vertreiben. Organisiert wurde die Demo von Abahlali baseMjondolo, der sozialistischen Bewegung von Hüttenbewohnern in Südafrika, die sich vor allem für Land, Wohnraum und Würde und für eine Demokratisierung der Gesellschaft von unten und gegen Fremdenfeindlichkeit einsetzt.