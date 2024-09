Seit heute wieder Kontrollen an allen deutschen Grenzen

Mitglieder des Secret Service haben bei Donald Trumps Golfclub in Florida das Feuer auf einen Mann eröffnet, der mit einem Sturmgewehr in den Büschen gesessen haben soll, während Trump gerade spielte. Der Mann wurde später von der Polizei festgenommen. Es ist gut möglich, dass Trump für Teile des US-amerikanischen Finanzkapitals zur Gefahr wird, sodass diese versuchen, ihn zu töten. Allerdings ist sowohl dieser als auch der vorangegangene Attentatsversuch so amateurhaft durchgeführt worden, dass an der Handschrift von professionellen Killern gezweifelt werden darf. Im Gegenteil wirken beide Versuche so, als ob Trump und seine Kreise sie selbst inszeniert hätten, um sich bessere Chancen bei der Wahl zu verschaffen. Dafür spräche auch das perfekte Timing beider Attentatsversuche. Solange hier nichts bewiesen ist, bleibt all das allerdings Spekulation.