Sophia Loren feiert 90. Geburtstag

Sie wuchs in einfachen Verhältnissen in Rom und Neapel auf. In ihrer Autobiographie "Mein Leben" schrieb sie über die Kochkünste ihrer Mutter: "Es war eine arme Küche, aus nichts gemacht. Und trotzdem, verglichen mit dem Hunger, den der Krieg über uns bringen sollte, waren es fürstliche Speisen, besonders gegen Monatsende, wenn das halbe Gehalt von Papa Mimi in der Fleischsoße von Mamma Luisa landete. Etwas so Köstliches kann man einfach nicht vergessen.“

Sie war eine der begabtesten Schauspielerinnen nicht nur Italiens - und wurde eine der berühmtesten. Obwohl in Rom geboren, war sie zeitlebens eng mit dem süditalienischen Neapel verbunden. Sie soll sogar gesagt haben, dass sie keine Italienerin, sonder Neapolitanerin sei. Die Volkskomödien von Neapel und vor allem der Neorealismus waren die Basis für den Aufschwung des italienischen Films. Eine wesentliche Seite des Neorealismus war seine sozialkritische Botschaft. Deshalb stand diese Richtung im ständigen Kampf mit der Zensur. Gründe von Zensurmaßnahmen waren häufig die Verletzung der heiligen Werte von Glauben und Familie. Es kursierten schwarze Listen von angeblichen und tatsächlichen Kommunisten, die das italienische Kino prägten. Sophie Loren spielte in zahlreichen Filmen des Neorealismus, unter anderem mit dem Regisseur Vittorio De Sica.

Willi Dickhut, Mitbegründer der MLPD, setzte sich in "Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion" mit flachen revisionistischen Filmen auseinander und schrieb: "Das, was z.B. in der Bundesrepublik an sowjetischen, polnischen, tschechoslowakischen oder ungarischen Filmen in Kinos und Fernsehen vorgeführt wird, unterscheidet sich, abgesehen von seltenen Ausnahmen, nicht von den bürgerlichen Filmen des kapitalistischen Westens. Schlimmer noch, sie reichen bei weitem nicht an einige sozialkritische Filme aus Italien, Frankreich, Brasilien oder Mexiko heran." Da hatte er bestimmt einen Film des italienischen Neorealismo vor Augen.

Sophie Loren spielte sehr gerne mit Marcello Mastroianni, darunter "Schade, dass Du eine Kanaille bist“ oder "Hochzeit auf Italienisch". Später ging sie nach Hollywood. Charlie Chaplin besuchte sie und bot ihr eine Rolle in „Gräfin von Hongkong“ an. „Unnötig zu erwähnen, dass es der Traum eines jeden Schauspielers überall auf der Welt war, einmal mit Charlie Chaplin zu arbeiten."

In ihrem bisher letzten Film spielt sie eine Holocaust-Überlebende und ehemalige Prostituierte, die einen kleinen Straßenjungen bei sich aufnimmt und sich mit ihm anfreundet.