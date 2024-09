Angesichts der neuen katastrophalen Starkregenfälle in Osteuropa ist ein Austausch darüber dringend geboten. Die Medien tun diese Starkregenfälle zynisch als "Klimawandel" ab. Mittlerweile hat man sogar festgestellt, dass die Meere ca. 6 bis 9 Grad zu warm sind. "Das Meer weint." Besser kann man es nicht ausdrücken.

Doch das war es dann. Es wird nicht näher auf die Dramatik dieses Themas eingegangen. Was nun? Was tun? In Polen wurde sogar der Notstand ausgerufen? Normalerweise müsste ein Brennpunkt in den Medien nach dem anderen folgen. Die betroffene Bevölkerung steht wieder alleine mit dem Wiederaufbau ihrer Häuser etc. da.

Am Freitag, 20. September, gibt es eine Klimademo von Fridays for Future. Es gibt viel Redebedarf. Ich sehe in diesen verheerenden Klimakatastrophen einen Umschlag in eine andere Qualität. Es besteht akuter Handlungsbedarf, um diesen dramatischen Entwicklungen entgegenzuwirken. SOS, was die aktuelle Klimalage betrifft.