Streik beim Autozulieferer BorgWarner

Seit neun Tagen streiken rund 700 Beschäftigte des Autozulieferers BorgWarner in Lansing im US-Bundesstaat New York. Der neue Vertrag sah Lohnerhöhungen von 22,5 Prozent über einen Zeitraum von vier Jahren vor. 88 Prozent der Beschäftigten lehnten diesen Vorschlag ab und verwiesen auf die vorgeschlagenen Änderungen, die zu einer Verringerung des Leistungspakets für die Beschäftigten führen würden, so dass die Lohnerhöhung insgesamt nur 18,5 Prozent über vier Jahre betragen würde. Außerdem hat BorgWarner die Schließung von einem der beiden Werke in Lansing angekündigt. Die Streikenden sind in der Gewerkschaft Teamster organisiert. Es ist der erste Streik seit 30 Jahren bei BorgWarner.