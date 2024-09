Tote und tausende Verletzte durch Elektronik-Anschläge

Ein Völkerrechtsexperte wirft in der Süddeutschen Zeitung die Frage auf: „Was wäre, wenn nicht Israel, sondern die Hisbollah diese Methode gewählt hätte? Wenn also, hypothetisch, am Dienstag um 15.30 Uhr Ortszeit überall in Israel plötzlich die Pager in den Taschen von israelischen Offizieren explodiert wären? Egal, ob diese gerade zu Hause bei ihren Familien waren, im Supermarkt, am Steuer eines Autos, vielleicht krank im Bett – oder ob sie gerade ihre Kinder umarmten?“ Es ist schon bezeichnend, dass die Perspektive erst umgekehrt werden muss, um für manche das menschliche Leid, die Panik, Trauer, Angst und den ganzen Horror dieses Anschlags vorstellbar zu machen. Man kann sich lebhaft vorstellen, dass das Urteil bei einem solchen Terrorakt auf westlichem Boden natürlich völlig anders aussehen würde!

In den bürgerlichen Medien in Deutschland und den USA geht gleichzeitig fast unter, dass gerade erst eine große Mehrheit von 124 Staaten in einer UN-Resolution Israel aufgefordert hat, die illegal besetzten Palästinensergebiete sofort zu räumen. Die deutsche Bundesregierung hat sich enthalten. Vermutlich nimmt sie auch in dem Fall die Berichterstattung „zur Kenntnis“ ohne eigene Erkenntnisse zu haben.

Kriegsminister Yoav Gallant kündigt "neue Phase" des Kriegs an

Israel schickt sich an, als nächsten Schritt mit Bodentruppen in die Grenzregion des Libanons einzufallen. Die Zündung der Pager war als Vorbereitung dafür vorgesehen. Gestern abend sagte Kriegsminister Yoav Gallant bei einem Besuch einer Luftwaffenbasis in der Nähe von Haifa, dass sich das "Gravitationszentrum des Kriegs" in Richtung Norden bewege. Generalstabschef Herzi Halevi hatte wenige Stunden zuvor neue Operationspläne gegen die Hisbollah-Miliz angeordnet. Israel verlegte zudem die 98. Division aus dem Gazastreifen an die libanesische Grenze. Die rund 10 000 bis 20 000 Soldaten werden eine weitere Division im Norden des Landes verstärken. Die Hisbollah, einer der bewaffneten Arme des Iran, hat Israel ihrerseits Vergeltung angedroht. Heute Nachmittag um 17 Uhr will sich ihr Chef Hassan Nasrallah dazu in einer Rede positionieren.

Weltweiter Widerstand gegen Flächenbrand im Nahen Osten notwendig!

Im Nahen Osten besteht die Gefahr der Eskalation zu einem Flächenbrand. Die Hauptverantwortung dafür trägt das imperialistische Israel, das gnadenlos den Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung fortsetzt, ebenso den Siedlerterror im Westjordanland. Und jetzt mit Truppen an der libaneischen Grenze aufmarschiert und zuvor tausende Menschen mit einem Elektronik-Anschlag verletzt. Die demokratischen, säkularen und revolutionären Kräfte müssen eine gemeinsame Kraft bilden und eine wirklich antiimperialistische Perspektive erkämpfen. Ihnen gebührt die internationale Solidarität von Demokraten und Revolutionären!