Zwei Argumente zum Kauf

Die übersetzten Ausgaben haben eine große Bedeutung; Das Buch heißt ja nicht "Die Umweltkatastrophe in Deutschland hat begonnen!“. Eine globale Umweltkatastrophe kann auch nur global bekämpft werden, deshalb ist es wichtig, dass das Buch international viel mehr Verbreitung findet.



Das erste Argument, warum jeder auch die französische Ausgabe im Repertoire haben sollte, ist, dass das Buch auch besonders für Franzosen interessant sein dürfte. Nicht nur der Wein dürfte bei voranschreitender Umweltzerstörung knapp werden. Frankreich ist mit satten 56 Reaktoren europäischer Spitzenreiter der Atomkraft. Atomkraft ist grundsätzlich nicht kontrollierbar und wird gerade mit der Gefahr eines Dritten Weltkriegs und wachsender regionaler Umweltkatastrophen zu einer tickenden Zeitbombe. Der Ergänzungsband schreibt: „So musste im Sommer 2022 der Staatskonzern Electricité de France mehr als die Hälfte der französischen Atomreaktoren abschalten, vor allem aus Sicherheitsgründen.“ Diese Kernkraftwerke sind eine Gefahr für die ganze Welt.



Das zweite, fast noch wichtigere Argument ist, dass es neben Franzosen viele vor allem afrikanische Flüchtlinge gibt, die Französisch sprechen. Die Umweltkatastrophe wird sich zur globalen Hauptfluchtursache entwickeln. Für sie ist das Buch von besonderer Bedeutung. Der Ergänzungsband stellt fest, dass die Flüchtlingsbewegung bisher in erster Linie eine Menschenrechtsbewegung ist; sie muss in Zukunft auch Bestandteil der Umweltbewegung werden. In der Flüchtlingsbewegung steckt ein gewaltiges Potenzial zum Erfahrungsaustausch und zur Internationalisierung des Kampfs.

La catastrophe environnementale mondiale a commencé! (Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! [französisch]) Taschenbuch | 14,50 € | 978-3-88021-699-0 ePDF | 10,99 € | 978-3-88021-700-3