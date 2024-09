Aber ich finde, man sollte in solche Explosivwaffen, wie von Israel eingesetzt, als Massenmordwaffen bezeichnen, und die Opfer entsprechend als Mordopfer. Denn was da passiert, sind ja keine Tötungen aus Versehen. Ich finde, es sind auch Forderungen an alle Staaten der Welt nötig. Nämlich: Abbruch der diplomatischen Bezieheungen. Beschluss von Sanktionen gegen die beteiligten Politiker an Vetreibungen und Genozid , ob in Gaza, Westjordanien , Syrien oder Libanon. Und Handelsboykott, auch gegen Lieferanten von Waffen.

Antwort der Redaktion: Das ist ein richtiges Anliegen. Netanjahu hat die Ermordung des Hisbollah-Führers Nasrallah im Libanon ausdrücklich angeordnet. Für die Bombardements im Libanon verwendet Israel bunkerbrechende Bomben. Und die Heuchelei einer deutschen Außenministerin Bearbock auf ihren Reisen ("die Lage ist brandgefährlich") ist unerträglich. Gleichzeitig bearbeitet das BAMF Asylanträge palästinensischer Flüchtlinge nicht. Womöglich hält die Behörde Gaza für ein sicheres Herkunftsland?