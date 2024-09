Bern: "Höchste Zeit für höhere Löhne"

Seit Dienstag wird in Honolulu das Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort bestreikt, das weltweit größte Hotel der Hilton-Kette. 2.000 Arbeiterinnen und Arbeiter haben unbefristet die Arbeit niedergelegt. Sie fordern höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Sie schließen sich damit den Streik von tausenden Hotel-Beschäftigten in San Francisco, San Diego und in Boston an. Die Streikwelle in den Hotels der USA steht unter der Losung “One Job Should Be Enough,” (ein Job müsste reichen), denn viele der Hotelbeschäftigten brauchen einen zweiten Job, um sich und ihre Familien durchzubringen. Organisiert wird der Streik von der Gewerkschaft UNITE HERE.