AfDler macht Biber für Hochwasser verantwortlich

Das bestätigt die wissenschaftlichen Analysen von Stefan Engel, Gabi Fechtner und Monika Gärtner-Engel, die sie im Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" qualifiziert haben.



Anders dagegen die faschistische AfD: Deren Spitzenkandidat in Brandenburg, Hans-Christoph Berndt, erklärte vor der Landtagswahl in der Livesendung „rbb24 – Ihre Wahl“ allen Ernstes, dass nicht etwa die Erderwärmung und die damit verbundenen Konsequenzen schuld seien, sondern unter anderem Biber. In den vergangenen Jahrhunderten seien viel höhere Pegelstände erreicht worden. Biber, die Deiche dagegen schädigen könnten, müssten „gnadenlos weggetrieben“ werden.

Weiter kann es natürlich auch schon mal höhere Pegelstände gegeben haben, aber nicht in dieser Häufigkeit. Zu behaupten, dass Biber für das Hochwasser in Tschechien, Polen, Rumänien und in Deutschland verantwortlich sein sollen, ist völlig unwissenschaftlicher Unsinn.