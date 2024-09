Hausbesuche von Tesla-Managern machen bundesweit Schlagzeilen

Seit rund zwei Wochen nun ein erneuter Versuch, unverschämten Druck auf Kranke zu machen. Dieser Vorgang macht nun bundesweit Schlagzeilen bis in die Tagesschau (26.9.24). Diesmal besuchten Tesla-Personalmanager über zwei Dutzend Kolleginnen und Kollegen, die „häufig krankgeschrieben“ waren. Werksleiter Thierig dazu: „Wir wollten an die Arbeitsmoral appellieren.“

Die IG Metall kritisiert dagegen die sehr hohe Arbeitsbelastung im Werk Grünheide und spricht von einer „abwegigen Aktion“. Es gibt laut Handelsblatt Tonbandaufnahmen von einer Betriebsversammlung vor anderthalb Wochen. Demnach beschimpften Werksleiter Thierig und Personalchef Demmler die Kollegen mit hohen Fehlzeiten als 'nicht ehrenhaft“. Diese miesen Typen haben wohl schon im Voraus Angst vor dem Besuch von Elon Musk, der demnächst auch wegen der Sache angekündigt ist. Die Konzernleitung hat erfolglos versucht, die IG Metall aus dem Werk in Grünheide hinauszudrängen.

Bei etlichen Redakteuren bürgerlicher Zeitungen spürt man in dieser Angelegenheit echte moralische Empörung. Das ist gut so, aber reicht nicht. Den Tesla-Kollegen sei zu raten, sich noch besser in der Angelegenheit zu organisieren, sich zusammenzuschließen, Solidarität mit den Betroffenen zu üben und ihre Gewerkschaft in kämpferischem Sinn zu stärken.

Zum tieferen Verständnis der Angelegenheit hilft uns bestimmt das Interview mit Gabi Fechner weiter. Dort heißt es zur Rolle der führenden deutschen Monopole, dass sie eine härtere Gangart fordern gegenüber der Arbeiterklasse und einen ultrarechten Kurs. Auf diesem Kurs ist Elon Musk mit seinem Freund Donald Trump schon deutlich weiter fortgeschritten.

Die Überausbeutung der Arbeiter, wie sie Musk und Konsorten betreiben, wird in dem Buch:“Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" gründlich analysiert und als gesundheitsschädliche kapitalistische Methode angegriffen.Sie nimmt Formen an, dass die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen immer mehr und unverantwortlich geschädigt wird.

Nicht nur dagegen müssen die Belegschaften Front machen und in die Offensive kommen.