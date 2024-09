Franziska Brantner und Felix Banaszak wollen Parteivorsitzende der Grünen werden

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Andreas Audretsch hatte seinen Hut auch in den Ring geworfen, aber jetzt übernimmt er die Leitung der Kampagne zur Bundestagswahl.

Brantner ist die Wunschkandidatin von Robert Habeck. An der Parteibasis gibt es daran erhebliche Kritik. Sie hat sich ihre Sporen im Wirtschaftsministerium verdient, indem sie das Rohstoffabkommen mit Serbien zur Sicherung der Lithium-Lieferungen für Deutschland durchgedrückt hat. In Serbien gehen gegen dieses Umweltverbrechen Zehntausende auf die Straße. Und mit einer solchen Parteivorsitzenden wollen die Grünen "Begeisterung für Klimaschutz und Gerechtigkeit" wecken?





Habeck will die Grünen "in die Mitte rücken" und CDU-Wähler gewinnen. Weitere Rechtsentwicklung der Grünen, insbesondere in der Flüchtlingspolitik, ist vorprogrammiert.