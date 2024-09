Gewerkschafter protestieren gegen Arbeitsgesetze

Der hessische Landtagsabgeordnete Maximilian Müger aus Neu-Isenburg posierte in einem Video auf TikTok mit einem Sturmgewehr und feuerte in die Luft, während er über „Remigration“ schwadronierte und „freie Waffen für freie Bürger“ forderte! In dem Video, das mittlerweile gelöscht worden ist, erklärte er, das sei seine Antwort auf das Messerattentat von Solingen. Zwar distanziert sich die hessische AfD von diesem Auftritt und hat Müger zum Austritt aufgefordert, den dieser mittlerweile auch vollzogen hat. Aber: der mit Müger befreundete Landtagsabgeordnete Jochen Roos aus Rödermark, sagt, dass dieser inhaltlich „einiges gesagt“ habe, „was nach Solingen das Gefühl in der Bevölkerung widerspiegelt“. Der hessische AfD-Fraktionschef Robert Lambrou erklärt gegenüber dem Hessischen Rundfunk, dass „Müger inhaltlich vieles auf den Punkt“ gebracht habe. Zur Gewalt gegen Migranten mit der Waffe in der Hand aufzufordern, ist also angeblich das Gefühl in der Bevölkerung? Es ist genau das Spiel der AfD, mit offen faschistischen Aussagen zu provozieren, sich dann scheinheilig von den weitestgehenden Aussagen zu distanzieren – aber alles als eine legitime Debatte darzustellen. Das ist es aber nicht. Es handelt sich um faschistische Volksverhetzung!