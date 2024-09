Fernsehtipp

„Israel – Extremisten an der Macht“

In einer Dokureihe zum „Thema Nahost“ brachte "Arte" gestern, am 24. September, eine sehr interessante Dokumentation über die faschistischen, extrem rassistischen Kräfte in den Führungsgremien der Netanjahu-Regierung. „Israel – Extremisten an der Macht“.

Von Anna Bartholomé