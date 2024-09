Kalender 2025 – 13. Frauenpolitischen Ratschlag unterstützen!

Zum 13. Mal wird der Frauenpolitische Ratschlag vom 1. – 3. November stattfinden. „Kämpferisch, solidarisch, international – Frauenpower von Religion bis Revolution“.

Zur finanziellen Unterstützung der internationalen Teilnahme von „Durga Paudel“ aus Nepal hat sich unsere Courage-Gruppe Recklinghausen im Vest entschlossen, dies wieder mit einem Kalender für das Jahr 2025 zu ermöglichen.



Wie wichtig die internationale Beteiligung an diesem Frauenpolitischen Ratschlag ist, macht die Aussage von Durga Paudel, Asien-Koordinatorin aus Nepal, im Zuge des 2. Weltkoordinatorinnentreffen Ende Juni per Zoom deutlich. Sie beschreibt die extremen Auswirkungen der Umweltkatastrophe. „Das Eis des Himalayas schmilzt mehr und mehr. Das Klima hat große Auswirkungen auf die Wasserressourcen und das tägliche Leben der Menschen. Deshalb möchten wir die ganze Welt vereinen, um das Problem zu lösen. In einer Einheitsfront gegen Imperialismus und Faschismus.“



Mit unserem diesjährigen Kalender stellen wir wunderschöne Fotos aus Pitcairn in den Mittelpunkt, aufgenommen von unserer Couragefrau Rita Nowak. Sie bereiste im Mai / Juni dieses Jahres Neuseeland, Pitcairn und Tahiti. Alle drei Inseln zählen zu Polynesien.

Bekanntheit hat Pitcairn aus verschiedenen Verfilmungen der „Meuterei auf der Bounty“ erlangt. Dieses auf einer wahren Begebenheit der Seefahrtsgeschichte 1789 stattgefundene Ereignis, der Übernahme des britischen Handelsschiffs HMS Bounty durch Meuterei, endete mit der Erstbesiedlung von Pitcairn durch die Meuterer. Bemerkenswert ist, dass die heutigen ca. 40 Einwohner der Insel alle Nachfahren der Meuterer der Bounty sind.



Neben zahlreichen wunderschönen Landschafts- und Naturaufnahmen knüpfte Rita auch Kontakt zu Einwohnern der Pitcairn-Insel. Mit Heidi konnte Rita ein kurzes Interview führen. Sie äußerte sich dabei zur Stellung der Frau, zur Situation auf Pitcairn und zum Brexit, da die Insel die letzte britische Besitzung im Pazifik ist. – Neugierig geworden? Auf dem Frauenpolitischen Ratschlag gibt es Gelegenheit, mehr darüber zu erfahren.

Hier gibt es alle Infos und die Bestellmöglichkeit für den Kalender