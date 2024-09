Kleine Ergänzung zu dem Artikel "Griechenland: 24-Stunden-Streik der Eisenbahner"

In einer Meldung von gestern heißt es dazu: "Unterdessen hat sich am Mittwoch auf den Gleisen der Elektrobahn ISAP (Grüne U-Bahnlinie) zwischen den Stationen Irini und Neratziotissa (im Großraum von Athen - Hinweis durch mich) ein Brand ereignet. Dieser konnte zügig von der Feuerwehr gelöscht werden. Das Unternehmen erklärte, dass das Feuer nicht im Zug ausgebrochen sei, sondern neben den Gleisen. Die etwa 200 Passagiere seien anschließend zu Fuß bis zu nächsten Station gelaufen, heißt es in diversen Medienberichten." (Quelle: https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/35205-bahnstreik-%E2%80%93-feuer-auf-gleisen-der-elektrobahn)

Hier wird auch deutlich, wie berechtigt der Generalstreik der Gewerkschaft war, von dem Rote Fahne News gestern berichtete.