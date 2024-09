Lisa Gärtner lädt zum Fest "20 Jahre Opelstreik" ein

"Die Lehrwerkstatt hat damals zwar zum Großteil nicht gestreikt, aber zahlreiche Auszubildende und Jungfacharbeiter haben sich aktiv in den Streik eingebracht. In den vergangenen Tagen habe ich mit einigen ehemaligen Kollegen gesprochen. Für alle war dieser Streik ein unvergessenes Erlebnis. Die Entschlossenheit und die Selbstorganisation der Arbeiter, die Torblockaden, die unglaubliche Solidarität – aber auch der Gegenwind und wie man damit umgeht: Das war eine echte Schule fürs Leben.

Einige Auszubildende der Adam Opel AG waren damals auch Mitglied in der Betriebsgruppe der MLPD (geworden). Es war beeindruckend für uns zu sehen, wie gestandene Marxisten-Leninisten aus der Belegschaft in der ersten Reihe des Streiks standen und in jeder komplizierten Situation wussten, was jetzt zu tun ist. Bundesweit hatte die MLPD damals die Solidarität organisiert – so haben ihre Betriebsgruppen mitgewirkt an Solidaritätsdelegationen aus anderen Betrieben. Auch die Kinder der Rotfüchse waren vor Ort.

Auch wir Ex-Azubis werden uns am 5.10 zu Wort melden. Viele freuen sich auch, sich zu einer Art Klassentreffen endlich mal wieder zu sehen. Wir sehen uns!"

Auf ihrem Instagram und tiktok Account hat Lisa Gärtner ein Video veröffentlicht zu einigen Lehren des Streiks und warum insbesondere alle Kollegen der Autoindustrie und der Stahlindustrie eingeladen sind, am 5. Oktober zu kommen.