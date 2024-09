Liverpool: "End the Genocide!"

Am Sonntag begann in Liverpool der Labour-Parteitag. Am Samstag demonstrierten deswegen 15.000 Menschen in Liverpool zu dem Veranstaltungsort King’s Dock, um gegen die Unterstützung des Völkermords in Gaza durch die Starmer-Regierung zu protestieren. Die Demonstranten forderten, dass die britische Regierung alle Waffenlieferungen an Israel einstellt. Teilnehmende Labour-Abgeordneten wurden in Sprechchören aufgefordert, die Partei zu verlassen. Die Demonstranten forderten die Starmer-Regierung auch auf, sich für die Durchsetzung des internationalen Völkerrechts einzusetzen, statt die Netanjahu-Regierung zu unterstützen. Organisiert wurde die Demonstration von Palestine Solidarity Campaign (PSC).