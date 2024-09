New York: "Arrest Bibi!"

Am Donnerstag forderten in New York Tausende Menschen ein Ende der israelischen Angriffe auf die Bevölkerung im Libanon. Am Freitag beteiligten sich dann Tausende Menschen jeweils an verschiedenen Demonstrationen gegen den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und die aktuellen Bombenangriffe der israelischen Armee auf den Libanon. Zahlreiche Demonstranten forderten die Festnahme von Netanjahu ("Bibi"). Netanjahu war zu einer Rede vor der UN-Generalversammlung angereist, allerdings verließen die Hälfte der Delegierten den Saal bei seiner Rede. Zu den Demonstrationen vor und nach der Ankunft von Netanjahu in New York hatten verschiedene Organisationen aufgerufen, darunter Within Our Lifetime (WOL) und Jewish Voice for Peace. Den ganzen Tag wurde demonstriert und teilweise Straßen blockiert. Die Polizei nahm mehrere Demonstranten fest.