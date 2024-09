Peter Leibinger als neuer BDI-Präsident vorgeschlagen

Anlässlich des "Nationalen Bauerntages" demonstrierten am Dienstag rund 2.000 Bauern, Bäuerinnen und Landarbeiter in Jakarta und forderten eine Landreform. Der Verlust an Land für die Bauern müsse gestoppt werden. In den letzten 10 Jahren seien 1,5 Millionen ha an Reisanbaufläche verschwunden, immer mehr Bauern haben ihre Felder verloren und immer mehr Reis müsse eingeführt werden. Die Landwirte kritisierten, dass große Konzerne im Namen der nationalen strategischen Projekte (PSN) das Land der Bauern kontrollieren. Einige PSN haben Konflikte zwischen der Regierung und den Landwirten ausgelöst, wie der Bau des internationalen Flughafens von Yogyakarta in Kulon Progo, Yogyakarta, und der Abbau von Andesit in Wadas in Purworejo, Zentraljava, für den Bau des Bener-Damms.