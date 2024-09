RAG-Vorstandsvorsitzender 2019 war Peter Schrimpf

Am Freitag organisierte Fridays for Future in News York eine Demonstration für den Stopp der Produktion von fossilen Brennstoffen und gegen die Politik des Greenwashing durch die Konzerne. Hunderte beteiligten sich - die Demo ist traditionell der Auftakt für die NYC Climate Week, die parallel zur jährlichen Generalversammlung der UNO in New York von der NGO Climate Group organisiert wird. Die Aktivisten von Fridays for Future haben es auf die drei Hauptpfeiler abgesehen, die die Industrie für fossile Brennstoffe stützen: den Finanzsektor, der sie finanziert, die umweltverschmutzenden Unternehmen selbst und die Gesetzgeber, die für die Regulierung dieser Unternehmen zuständig sind. Zu den Streikenden in New York City gesellten sich Klimaaktivisten aus dem ganzen Land und aus anderen Ländern der Welt, darunter Bangladesch, Ecuador, Mexiko, Taiwan und Uganda.