Proteste gegen Polizeistaatsgesetze

In der vergangenen Woche, am 19. September, hat die italienische Abgeordnetenkammer in Rom das sogenannte Sicherheitsgesetz der Meloni-Regierung beschlossen, das jetzt vor seiner Abstimmung im Senat, der zweiten Kammer des italienischen Parlaments, steht. Am Mittwochabend gab es jetzt Proteste gegen das Gesetzespaket, das aus 24 einzelnen Gesetzen besteht. Das Gesetz sieht z.B. vor, dass jeder, der Straßen oder Eisenbahnen blockiert, mit einer Gefängnisstrafe und Geldstrafen von bis zu 300.000 Euro (250.000 £) rechnen muss, während die Strafen für diejenigen, die gegen "strategische" öffentliche Bauvorhaben protestieren, wie das italienisch-französische Hochgeschwindigkeitsprojekt TAV und eine Brücke, die Sizilien mit dem italienischen Festland verbindet, noch härter sind. Dagegen rief nun die größte Gewerkschaft CGIL zusammen mit dem antifaschistischen Bündnis ANPI zu Protesten auf.