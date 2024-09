Schockanrufe – echt übel und perfide!

Ich erhielt einen Anruf von meiner älteren Tochter. Mit schluchzender Stimme berichtete sie, dass sie einen schweren Unfall mit Todesfolge verursacht hätte. Eine 28-jährige Frau sei ums Leben gekommen und ihr Kind schwer verletzt. Die Stimme klang absolut echt und ich versuchte zu helfen und fragte, ob ich kommen soll (sie wohnt 100 Kilometer entfernt).



Dann meldete sich die Polizeistelle der dortigen Stadt mit einer freundlichen, sachlich klingenden Stimme. Sie wolle mich informieren, dass ein schwerer Unfall mit Todesfolge passiert sei und meine Tochter unter Schock stünde. Sie sei in Untersuchungshaft, bis alle Details geklärt seien. Es wäre wichtig, dass unser Gespräch vertraulich bleibe, zum Schutz meiner Tochter. Es wäre für sie gut, wenn sie nach Hause könne, aber sie müsste jetzt erst mal über Nacht hier bleiben. Es wäre aber möglich, dass sie gegen eine Kaution nach Hause geht. Das wäre als Sicherheit notwendig. Sie könne mich auch mit dem Richter in Albstadt verbinden, der dafür zuständig sei.



Dieser Richter eröffnete mir, dass es nötig sei eine Kaution von 50.000 Euro als Sicherheit zu hinterlegen. Entweder in bar oder als Tagesüberweisung. In der Zwischenzeit fragte ich noch zweimal nach, ob ich mit meiner Tochter sprechen könne. Und in der Tat: sie weinte und schluchzte immer noch deutlich ins Telefon. Das war die Stimme meiner Tochter.



Nach Nachfrage wurde mir eröffnet, bis wann und wie ich das Geld überweisen könne. Er machte unglaublichen Zeitdruck, bis 15 Uhr müsse das Geld überwiesen sein. Als er mir dann ein Konto einer Schweizer Bank angab, wurde ich misstrauisch.



Ich war an diesem Tag ohnehin in großem Stress. Unter diesem Stress und dem Schock mit dieser Stimmenmanipulation dauerte es eine Stunde, bis ich realisiert habe, dass da etwas nicht stimmt. Nach Rücksprache mit meiner Frau entschieden wir, bei der Polizei in der zuständigen Stadt nachzufragen. Es stellte sich heraus, dass es keinen Unfall gab und das Ganze von vorne bis hinten Betrug war.



Als wir dies bei der Polizei Albstadt meldeten, sagte diese, dass allein an zwei Tagen 25 solcher „Schockanrufe“ gemeldet wurden. Ein Ausdruck der Destruktivkräfte des Imperialismus mit zunehmender Kriminalität. Das sind hochprofessionelle kriminelle Banden, die auch KI einsetzen, um Stimmen zu imitieren. Außerdem sind sie psychologisch so geschickt und geschult, dass sie die Opfer derart schocken und aus ihnen Informationen herauslocken, die wiederum sofort gegen sie verwendet werden. Also aufgepasst!