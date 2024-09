Internationale Bergarbeiterkoordinierung

Solidaritätserklärung an die streikenden Bergarbeiter von Soma

Andreas Tadysiak, Hauptkoordinator der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung, schickt solidarische Grüße an die türkische Gewerkschaft maden-is und an die streikenden Bergarbeiter von Soma in der Türkei.

Andreas Tadysiak