Sommerfest der Geburtstagskasse „Freunde des Scheinwerfer“ erregt Aufmerksamkeit

Das Buffet war reichlich gedeckt mit vielfältigen und sehr leckeren Salaten, selbstgemachten Soßen, selbstgebackenen Kuchen und Gegrilltem. Platz fanden alle an Tischen, Bänken und auf Decken unter einem schattigen Baum.



Eine Stelltafel machte einige Besucher des Parks, darunter auch Leute aus einem Cosplay-Treffen in der Stadthalle in fantastischen Kostümen, neugierig. Dass sich Ford-Arbeiterinnen und -Arbeiter in dieser Weise selbst organisieren, fanden sie interessant und nahmen auch Exemplare des Scheinwerfer mit.



Die Stimmung war fröhlich bis ausgelassen, mit Bällen und Frisbeescheiben wurde gespielt, aber auch ernsthafte Gespräche wurden geführt, zum Beispiel darüber, wie die Automobilarbeiter die massiven Angriffe auf ihre Arbeitsplätze beantworten müssen. Es wurde für das Fest der Opelaner zum 20-jährigen Jubiläum des denkwürdigen selbständigen Streiks von 2004 geworben, das am 5. Oktober in Bochum stattfinden wird: Das ist heute hochaktuell, um daraus zu lernen. In jedem Fall wird eine Delegation von Ford-Kollegen dabei sein und wird auch Freunde dorthin mitnehmen.



Für Speis und Trank kam nach Abzug der Kosten einiges an Spenden für die Geburtstagskasse und die Unterstützung des Scheinwerfer zusammen. Das war rundherum ein schönes Sommerfest.