Steht israelische Bodenoffensive im Libanon kurz bevor?

Wie der Spiegel berichtet, gibt es neue Details im Fall der Sprengung der russischen Erdgas-Pipeline Nord-Stream. So bestand das Sabotagekommando wohl aus mehreren ukrainischen Tauchern, die fast alle Zivilisten sein sollen. Die Operation soll nach Spiegel-Recherchen von dem ukrainischen Ex-Geheimdienstler Roman Tscherwinsky angeleitet und geplant worden sein. Dieser stellte demnach ein Team zusammen, ließ es ausbilden und schickte es schließlich in den Einsatz. Die Befehlsgewalt an Bord der für die Mission gecharterten Segeljacht "Andromeda" soll ein Kommandosoldat gehabt haben. Laut diesen Recherchen sei der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von der Kommandoaktion nicht unterrichtet gewesen, was unwahrscheinlich klingt.