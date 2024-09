Vorsicht – Manipulation!

In Wirklichkeit gab es laut Justizministerium zum 30. Juni 2024 in Baden-Württemberg 1510 geduldete afghanische Staatsangehörige. Unter ihnen befindet sich „eine hohe zweistellige Zahl vollziehbar ausreisepflichtiger Personen“. Sie sollen schwere Straftaten begangen haben. Wenn man diesen Zahlen Glauben schenken kann und von maximal 99 Betroffenen ausgeht, sind mindestens 1411 afghanische Staatsangehörige völlig unbescholten und müssten auf antifaschistischer Grundlage sofort anerkannt werden, könnten so einer Arbeit nachgehen oder eine Ausbildung antreten.

Bei syrischen Staatsangehörigen ist es noch krasser: Von 982 geduldeten syrischen Staatsangehörigen sind maximal 9! schwere Straftäter. Mit anderen Worten: Weniger als ein Prozent der geduldeten Syrer und maximal 6,5 Prozent afghanischer geduldeter Flüchtlinge sind überhaupt einer schweren Straftat verdächtig. Die Schlagzeile müsste also heißen: Generalverdacht gegen Afghanen und Syrer unbegründet!