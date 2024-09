Wenn die Arbeiter das Heft in die Hand nehmen

Dieses historische Ereignis des Streiks wird gebührend gefeiert! Das Fest soll Beschäftigte und insbesondere die Jugend dazu mobilisieren, ihre Rechte in die eigene Hand zu nehmen und um ihre Zukunft zu kämpfen, wenn in ihren Betrieben Arbeitsplätze abgebaut oder gar ganze Werke stillgelegt werden sollen. Der Zeitpunkt des Jubiläums könnte kaum aktueller sein angesichts der Angriffe der Automobil- und Stahlkonzerne auf die Belegschaften. VW plant, 30.000 Arbeitsplätze zu vernichten, der Automobilzulieferer ZF 14.000 Stellen in Deutschland. Ford schließt das Werk in Saarlouis. Auch bei Thyssen Krupp stehen rd. 10 000 Arbeitsplätze auf der Kippe.

Die Organisatoren OFFENSIV und die Bundesweite Montagsdemo freuen sich auf das Familienfest am 5. Oktober, ab 14 Uhr, in Bochum auf dem Rathausplatz (Willy-Brandt-Platz). Es gibt Redebeiträge u. a. von OFFENSIV und der Bundesweiten Montagsdemo, von Zeitzeugen, Grußworte von anderen unterstützenden Organisationen als auch Einzelpersonen. Mehrere Bands wie z.B. „Los Pueblos“ und „Gehörwäsche“ laden zum Tanz ein. Auch die „Kleinen“ kommen nicht zu kurz bei einer Hüpfburg, Kinderschminken und viel Spaß bei Spielen. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Für die Vorbereitung dieses Festes werden noch zahlreiche helfende Hände gesucht. Wer einen Beitrag dazu leisten kann, z.B. für den Auf- und Abbau, für das Catering oder anderem, kann sich unter der E-Mail-Adresse opelstreik20Jahre@gmx.de melden. Außerdem rufen die Organisationen zu Spenden auf. Hier der Link zur Spendenaktion zu Kundgebung und Familienfest. Wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen!

