In Mannheim kann man ab dem 26. Oktober 2024 in zehn Lektionen den Dialektik-Kurs 2 als Samstags-Kurs absolvieren: „Die wissenschaftliche Anwendung der dialektischen Methode". Der erste Kurstermin ist am 26.10.24 von 14 Uhr bis 16 Uhr in Mannheim, Bürgerhaus Neckarstadt-West, Lutherstrasse 15. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro, für Raum und Verpflegung fallen pro Teilnehmer/Teilnehmerin 10 Euro an. Anmeldung bei: Landesleitung MLPD BadenWürttemberg 0711-23586, bawue@mlpd.de oder Kreisleitung Rhein Neckar: 01590-6599108