Erstsemestereinführung des Studierendenpolitischen Ratschlags

Das ist eine neue Lebensphase für viele von uns! Und angesichts der raschen Veränderungen in der Welt und an den Hochschulen ist es wichtig, sich zu orientieren und Freunde zu finden. In den Veranstaltungen können sich Studierende, politische Organisationen und aktive Menschen insbesondere aus der Arbeiterbewegung an Hochschulen gegenseitig kennenlernen und gemeinsam beraten, was es heißt, mit Perspektive zu studieren.

Hier findet ihr:

Unsere Idee ist, dass Trägerorganisationen des Ratschlags zusammen auch mit anderen Organisationen und Studierenden diese Veranstaltungen zusammen vorbereiten und durchführen.

Viel Spaß und Erfolg!

Eure Koordinierungsgruppe

https://www.studierendenpolitischerratschlag.org/