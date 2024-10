Essen am 7. Oktober: Erhebt eure Stimme!

Mit dem Angriffskrieg der isrealischen Armee im Libanon hat der Nahost-Krieg eine neue Stufe erreicht. Israel provoziert eine humanitäre Katastrophe im Libanon. Eine Millionen Menschen mussten ihre Heimat verlassen, sind ohne sichere Zuflucht. Über 1000 Menschen wurden bereits ermordet. Währenddessen geht der barbarische Völkermord in Gaza und dem Westjordanland weiter: über 45.000 Tote, die Mehrheit davon Frauen und Kinder. Dieser Krieg ist durch nichts zu rechtfertigen.

Internationale Solidarität mit dem palästinensischen und dem libanesischen Volk ist das Gebot der Stunde!

Die Bundesregierung hält weiter an ihrer Unterstützung der zionistischen Regierung Israels fest. Dabei muss die deutsche Staatsräson nach dem Hitler-Faschismus sein: Nie wieder imperialistischer Krieg! Nie wieder Faschismus! Die aktuelle Zuspitzung verschärft die Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Auch der Iran, Hisbollah oder Hamas sind nicht zu unterstützen. Wir stehen an der Seite der demokratischen und fortschrittlichen Kräfte in allen Ländern.

In Essen leben tausende Libanesen, die um ihre Familien bangen. Durch die massive Unterdrückung in Deutschland trauen sich viele nicht mehr, ihre Solidarität mit Palästina zu zeigen. Gemeinsam und organisiert sind wir stärker! Die überparteiliche Montagsdemonstration ist der Ort für alle berechtigten Anliegen und Kämpfe. An unserem Offenen Mikrofon kann jeder sprechen, außer Rassisten und Faschisten. Antisemitische und islamophobe Beiträge sind nicht zugelassen.

Stoppt den Völkermord in Gaza!

Rückzug der israelischen Armee aus dem Libanon, Gaza und Westjordanland!

Freilassung aller Geiseln der Hamas!

Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf und den Menschen im Libanon!



Erhebt Eure Stimme und kommt mit Familie, Freunden und Kollegen zur Kundgebung und Demonstration am 7. Oktober um 18 Uhr auf die Porschekanzel, vor der Marktkirche!



Mit solidarischen Grüßen!

Miriam Urbat

Sprecherin Montagsdemo Essen Kontakt: m.urbat@arcor.de

Sharepic zur Werbung für die Aktion am 7. Oktober in Essen

Flyer mit dem Aufruf auf Deutsch und Arabisch