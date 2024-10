Extreme Regenfälle mit Erdrutschen und Überschwemmungen

In Bosnien und Herzegowina haben extreme Regenfälle zu schweren Überschwemmungen, Erdrutschen und Schlammlawinen geführt. Mindestens 18 Menschen sind bereits gestorben, viele werden noch vermisst. Manche Städte sind von der Außenwelt abgeschnitten. Auch in Kroatien wird vor Fluten gewarnt. In den vergangenen 24 Stunden hatte es ungewöhnlich starke Regenfälle in der Region gegeben. »Ich kann mich seit dem Krieg nicht an eine solche Krise erinnern. Das Ausmaß dieser chaotischen Situation ist erschreckend«, sagte ein Sprecher der Kantonsregierung in Mostar und verwies auf den Bosnien-Krieg von 1992 bis 1995.