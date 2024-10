„Faktencheck Artenvielfalt“ erschienen – zwischen Verharmlosung und unabsehbaren Folgen

Dieser forderte bereits im Jahr 1878, die Gesetzmäßigkeiten der Arten zu untersuchen: „Übrigens haben die Organismen der Natur ebenfalls ihre Bevölkerungsgesetze, die so gut wie gar nicht untersucht sind, deren Feststellung aber für die Theorie von der Entwicklung der Arten von entscheidender Wichtigkeit sein wird.“

An der Analyse „Faktencheck Artenvielfalt“ arbeiteten mehr als 150 Autorinnen und Autoren. Der Bericht deckt auf, dass mehr als die Hälfte der unterschiedlichen Lebensraumtypen in Deutschland in einem ökologisch unzureichenden oder schlechten Zustand ist.

Es ist der bislang umfassendste Bericht zum Zustand der Biodiversität in der Bundesrepublik. Auf rund 1.200 Seiten wird analysiert, dass von den etwa 30.000 in Deutschland im Bestand erfassten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten gut ein Drittel bestandsgefährdet sind. Sie werden auf der Roten Liste als stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht eingestuft. Rund drei Prozent der Arten, die einst in Deutschland heimisch waren, sind ausgestorben. Und etwa 60 Prozent der untersuchten Lebensräume befinden sich in einem unzureichenden oder schlechten Zustand.