Gabi Fechtner an die Freunde der PFLP

Liebe Freundinnen und Freunde!

Mit großer Bestürzung und Trauer haben wir am 30. September von der Ermordung drei eurer Mitglieder und Führer im Viertel Kola in Beirut gehört. Darunter war wohl auch der PFLP-Militärkommandeur im Libanon, also einer eurer hochrangigen Repräsentanten. Wir möchten euch unser tief empfundenes Beileid zum Ausdruck bringen. Allen Freunden und Angehörigen senden wir herzliche Grüße der Solidarität!

Gerade in einer solchen Situation braucht ihr, brauchen wir revolutionären Parteien jeden Mann, jede Frau und vor allem eine starke Führung. Wir empfinden deshalb sehr stark mit euch, welchen Verlust der Tod eurer Genossen bedeuten muss. Wir müssen gemeinsam Trauer und Wut in Kraft, Bewusstheit und Stärke umwandeln und wünschen euch dabei eine enge Kampfgemeinschaft. Auf uns könnt ihr zählen.

Israel geht mit unbeschreiblicher Brutalität gegen das um seine Freiheit kämpfende palästinensische Volk und inzwischen auch gegen die libanesischen Massen vor. Kriegsverbrechen reiht sich an Kriegsverbrechen.

Gerade die deutsche Regierung schützt weiterhin Netanjahu und seine Regierung. Ihre Argumentation gegen die Aggression im Libanon bezieht sich nur darauf, dass ein solches Vorgehen Israels Sicherheitsinteressen nicht zuträglich wäre. Von dem unermesslichen Leid der Massen und den Kriegsverbrechen ist keine Rede! Ohne die Unterstützung aus den USA und Deutschland könnte der Terror des imperialistischen, zionistischen Israel wohl kaum in dieser Weise aufrechterhalten werden.

Trauer in Kraft verwandeln heißt im Sinne der Ermordeten für uns: wir werden den entschlossenen Kampf für ein freies Palästina und die Stärkung der säkularen und demokratischen Kräfte noch entschlossener fortsetzen. Wir ergreifen in diesem Sinne bundesweite Initiativen in der Aktionswoche der ICOR vom 1. bis 7. Oktober 2024. (...)

Hoch die internationale Solidarität!

Freiheit für Palästina!

Mit solidarischen Grüßen

Gabi Fechtner, Parteivorsitzende