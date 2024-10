ICOR-Aktionswoche vom 1. bis 7. Oktober zur Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf

Das hat mit dem Beginn der Bodenoffensive des imperialistischen Israel gegen den Libanon an Bedeutung gewionnen. Im Rahmen der Aktionswoche wird Rote Fahne News täglich berichten. Höhepunkte in Deutschland werden unter anderem die große Friedensdemonstration am 3. Oktober in Berlin und die regionale Montagsdemo am 7. Oktiober in Essen.

Bitte schickt auch Artikel zu Aktivitäten in der Kleinarbeit!