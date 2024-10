In diesem Herbst wird der Kampf noch größer sein

Sie scheint zu schweigen, weil die großen gelben Gewerkschaften den Widerstand der Arbeiter nicht annehmen und die pro-faschistischen bürgerlichen Zeitungen der Regierung den Widerstand der Arbeiter ignorieren. Und vor allem ist die Organisation der Kommunisten und Revolutionäre innerhalb der Arbeiterklasse sehr schwach.



Trotz der unerbittlichen Ausbeutung und Unterdrückung durch das Monopolkapital gingen die Aktionen der Arbeiterklasse weiter. Einige Proteste dauerten monatelang, andere waren nur von kurzer Dauer.



Während die Kaufkraft der Arbeiter von Tag zu Tag weiter sank, lag der durchschnittliche Nettogewinn der 500 größten Monopole der Türkei im Jahr 2023 bei 77,2 %. In einem Land, in dem 60 % der Arbeitnehmer den Mindestlohn (17 Tausend TL) erhalten und die Renten von 15-16 Millionen Rentnern im Durchschnitt zwischen 12-15 Tausend TL liegen, gibt es für die Arbeiterklasse keinen anderen Weg als den Widerstand. (...)

Laut dem Bericht über die Hunger- und Armutsgrenze vom Juni 2024, der vom DİSK / Birleşik Metal-İş Class Research Centre (BİSAM) veröffentlicht wurde, ist die aktuelle Hungergrenze für eine vierköpfige Familie in der Türkei auf 19 Tausend 44 Lira und die Armutsgrenze auf 65 Tausend 874 Lira angestiegen. Laut Türk-İş betrugen die Lebenshaltungskosten eines alleinstehenden Arbeiters 24.614,20 Lira pro Monat.

Trotz der intensiven staatlichen Unterdrückung und des Terrors gegen die Arbeiterklasse und der Bemühungen, den Kampf der Arbeiterklasse zu kriminalisieren, haben Hunderte von Widerständen in Hunderten von Betrieben stattgefunden, und die Widerstände gehen weiter. Neben den individuellen Aktionen der entlassenen Arbeiter in den Betrieben treten Aktionen wie kollektive Arbeitsniederlegungen des gesamten Betriebs für die Wiedereinstellung der entlassenen Arbeiter in den Vordergrund.

Die Hauptforderungen der widerständigen Arbeiter sind: Existenzsichernde Löhne, Stopp der Entlassungen und Beseitigung der Hindernisse für die gewerkschaftliche Organisierung. Diese Forderungen sind die Forderungen fast aller Arbeiter und Angestellten. Der Widerstand der Minenarbeiter der Fernas Mining Company in Soma, der am 25. August 2024 begann, geht weiter. Die Arbeiter marschieren nach Ankara. Die Minenarbeiter von Fernas verkünden die Botschaft: „Wir marschieren für die Arbeiterklasse der Türkei“.