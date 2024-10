Dieser Streik hat Geschichte geschrieben

Jubiläumsfest "20 Jahre Opel-Streik" gestartet

Bei schönem Sonnenwetter startete in Bochum um 14 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz die Jubiläumsfeier "20 Jahre Opel Streik – wenn Arbeiter das Heft in die Hand nehmen". Bereits zu Beginn sind es 600 feste Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich an diesem kulturvollen, tiefgründigen und optimistischen Fest beteiligen.

Von hs