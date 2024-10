Berlin 3. Oktober

Kommt morgen zur großen Friedensdemonstration!

Das Internationalistische Bündnis ruft zur großen Friedensdemonstration am morgigen 3. Oktober in Berlin auf. Wir werden dort mit tausenden Menschen gegen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs, gegen den Völkermord in Gaza, den drohenden Flächenbrand in Nahost und den anhaltenden Ukrainekrieg auf die Straße gehen.

Internationalistisches Bündnis