Lissabon: Landesweit Proteste gegen hohe Mieten

Tausende von Menschen haben in ganz Portugal gegen unerschwingliche Hauspreise und steigende Mietkosten protestiert. In Lissabon, Porto und Madeira waren die größten Demonstrationen. Die Demonstranten trugen Transparente mit Slogans "Ich muss mich entscheiden, ob ich für ein Haus bezahlen oder essen will". Die Wohnungskrise, die besonders junge Menschen trifft, hat ihre Wurzeln in einem chronischen Mangel an erschwinglichem und sozialem Wohnraum, eine Situation, die sich durch den Zuzug reicher Ausländer nach Portugal mit dem Versprechen auf Steuervorteile noch verschlimmert hat. Der Tourismusboom hat auch zu einem Anstieg der kurzfristigen Ferienvermietungen geführt, die den Wohnungsmarkt für Einheimische weiter unter Druck gesetzt haben.