Nun fehlen auch Kochsalzlösungen

Schon seit einiger Zeit wird über Medikamentenmangel in Deutschland berichtet. Nun wird offenbar auch Kochsalzlösung knapp, die für Infusionen, Spülungen und Operationen benötigt wird. Krankenhäuser und Arztpraxen melden derzeit größere Versorgungsprobleme, die nach Berichten auch noch einige Zeit andauern könnten. "Es gibt zurzeit viel zu wenig Kochsalzlösung. Was in den Klinken schon seit Monaten ein großes Problem ist, erreicht jetzt auch die Versorgung ambulanter Patienten", sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der Rheinischen Post. Und er führt weiter aus: "Kochsalzlösungen kosten nur wenige Cent in der Produktion, sind aber unersetzbar in der Versorgung der Patienten". Deshalb gehören für ihn Kochsalzlösungen zur Daseinsvorsorge wie Strom, Gas oder Trinkwasser.