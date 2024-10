Mit der Weitsicht der Erfurter Erklärung die neuen Herausforderungen meistern

Frauen von Hamburg bis München und aus der Gastgeberstadt des Frauenpolitischen Ratschlags Kassel berieten in großer Einigkeit Bewährtes, aber auch Veränderungen in der Organisation des 13. Frauenpolitischen Ratschlags.

Der Kämpferischen Frauenrat stimmte die Frauen auf die gestiegenen Herausforderungen für die kämpferische Frauenbewegung in Deutschland und weltweit ein. Erstmals ist eine faschistische Gefahr entstanden. Andere Krisen und ihre Auswirkungen betreffen Frauen und Familien besonders, wie der angekündigte Arbeitsplatzabbau in mehreren großen Branchen.

Eine VW-Kollegin berichtete von aufgewühlten Diskussionen im Betrieb nach der Ankündigung von massivem Arbeitsplatzabbau. All die Jahre stopften sich die Konzernbosse die Taschen mit Riesengewinnen voll. Nun sollen die Kolleginnen und Kollegen auf die Straße gesetzt werden. Die Erfahrungen des Opel-Streiks und des Frauenkomitees „Basta!“ werden auf dem Ratschlag eingebracht und diskutiert werden.Kassel ist auch von den angekündigten Entlassungen betroffen. Deshalb wurde in einer Solidaritätsresolution den VW-Kolleginnen und -Kollegen die Unterstützung zugesagt. Auf dem Ratschlag können sie mit Kolleginnen anderer Werke zusammenzukommen.

Die Frauen bewegt genauso die akute Kriegsgefahr und die begonnene Umweltkatastrophe, die unerträgliche Hetze gegen Geflüchtete, aber auch der immer noch auszufechtende Kampf gegen den § 218.

Der Frauenpolitische Ratschlag beginnt am Freitag, dem 1. November 2024, mit der Reise zu den Frauen und Mädchen der Welt. Für 17 Brennpunkt-Länderberichte wird die Zeit reichen. Wir hören da, wo es möglich ist, von Frauen aus dem Land selbst, ihren Kämpfen, ihrer Kultur. Es wird eine informative und spannende Reise sein! Der Abend schließt mit Musik zum Tanzen oder einem ruhigen Candle-Light-Café ab. Am Samstag wird die große Auftaktdemonstration durch Kassel sein, bevor die 10 Foren Zeit geben, Themen inhaltlich zu vertiefen. Am Abend wurde ein antifaschistischer Songcontest, organisiert vom Jugendverband Rebell, als neuer Programmpunkt aufgenommen.

Viele Frauen betonten die große Weitsicht der Erfurter Erklärung, die auf Initiative von Gabi Fechtner (MLPD) 2019 mit Frauen aus der SPD, der Linkspartei, migrantischen Frauen erarbeitet worden ist. Sie soll sowohl in der verstärkten Mobilisierung in den nächsten Wochen eine Rolle spielen als auch in der neu beschlossenen Podiumsdiskussion, die am Sonntag unter dem Motto „Streitbar – antifaschistisch – bündnisfähig“ von 11.00 bis 13.00 stattfinden wird. Dafür fangen die vielen interessanten Workshops am Sonntag bereits um 9.00 Uhr an.

Den Abschluss bilden die Rechenschaftslegung des Kämpferischen Frauenrats und Neuwahlen. Hier beschloss die Versammlung Veränderungen: Der Kämpferische Frauenrat wird künftig wie eine Plattform im Frauenverband Courage arbeiten. Schon bisher trug der Frauenverband mit seinen Gruppen wesentlich Inhalte und Organisation.

Auf dem 13. Frauenpolitischen Ratschlag führen wir gemeinsam eine Spendenaktion „Gaza soll leben“ durch. Am Sonntag können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 15.00 mit vielen neuen Eindrücken und Erkenntnissen die Heimreise antreten.