Neue Friedensbewegung: Am 3. Oktober gut sichtbar auftreten

Liebe Friedenskämpferinnen und Friedenskämpfer,

nur noch wenige Tage bis zur großen Demonstration in Berlin! Bringt bitte alle eure Fahnen und Transparente der neuen Friedensbewegung mit, damit wir gut sichtbar sind!

Wir haben einen neuen Flyer für die drei Sternmärsche. Bei der Hauptkundgebung wird es auch einen Stand von uns geben, wo man Material nachfassen kann. Für alle, die sich an der Verbreitung des Flyers und am Auftritt der neuen Friedensbewegung beteiligen möchten, schlagen wir folgende Treffpunkte vor: am Gleisdreieck vor dem Eingang von Grimm's Hotel; am Breitscheidplatz vor dem Eingang der modernen achteckigen Kirche; in Moabit an der Ecke Rathenower Straße / Otto-Dix-Straße. Uhrzeit jeweils um 12 Uhr.

Gute Anreise und viel Erfolg!

Siehe auch: Breite Mobilisierung für die bundesweite Friedensdemonstration am 3. Oktober!

https://neuefriedensbewegung.de/material/