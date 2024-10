Oktoberveranstaltungen des Arbeiterbildungszentrums Süd

Ausstellung Otto Herrmann - einen bedeutenden Künstler - wieder entdecken

Karikaturen wie „Auszeichnung eines Kriegskrüppels", Bilder aus seinem Stalingradzyklus, Bilder gegen Arroganz und Dummheit, aber auch Bilder voller Harmonie und Schönheit; der Mensch in Einheit mit der Natur – seine Zukunftsvision. Otto Herrmann, ein Künstler aus Stuttgart, zuletzt in der Staatsgalerie mit seinem Stalingradzyklus, musste viel leiden unter der Nazi-Diktatur und Adenauer-Reaktion, blieb geradlinig und ein Vorbild auch für die Jugend. Führung: Jochen Schaaf. Ausstellungseröffnung, Freitag, 4. Oktober 2024, 19 Uhr- Finissage, Mittwoch, 30. Oktober 2024

Auf den Spuren Stuttgarts mutiger Frauen

Der Name Clara Zetkin steht für den Kampf um Frieden, für Frauenrechte und für eine sozialistische Gesellschaft. Doch wer kennt Betty Rosenfeld oder Else Himmelheber? Am Sonntag wollen wir sie besuchen. Nicht nur an ihre Aktionen, ihren Kampf und ihren besonderen Mut erinnern, sondern über ihre Bedeutung als Vorbilder für unseren heutigen Kampf sprechen. Treffpunkt: 6. Oktober 2024, 13.00 Uhr, Uni Stuttgart – K2, Kepplerstraße 17. Veranstalter: Kreisleitung Stuttgart/Sindelfingen der MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschland)

Zeichen- und Malkurs mit Karla Andre

Sich mit Zeichnen und Malen beschäftigen - seine eigenen kreativen Fähigkeiten entdecken - figürlich oder abstrakt, Fantasie oder Bildgestaltung mit Vorlagen (z.B. photo vom Großvater oder Enkel oder Ferienerlebnis): Alles ist im Kurs unter Anleitung möglich. Mitbringen: Wasserfarben oder Aquarellfarben. (Wenn man malen will) oder weiche Bleistifte, Kohle, Kreide usw. falls vorhanden. Am ersten Abend bringt die Dozentin verschiedene Papiere und Zeichenmaterial mit. Jeden Donnerstag ab 10. Oktober bis zum 19. Dezember 2024, 16 Uhr bis 19 Uhr, 10 Kursnachmittage, Kursgebühr: 100 Euro ohne Materialkosten.

Birgit van Straelens Groove-Festival

ab 18 Uhr beginnt der Abend mit einem Trommelfeuerwerk der Frauenpercussionband "LEILANI", die mit ihrem mehrstimmigen Gesängen, den mitreißenden, westafrikanischen Rhythmen und Tanzeinlagen in ihren Bann zieht.

ab ca. 19 Uhr startet das "ODALYS TRIO" mit alten und neuen Songs aus eigener Feder und bekannten Songs anderer Künstler aus dem Latin Gefilden. Ausdrucksstarke Gitarrenklänge vom argentinischen Ausnahmegitarristen Claudio La Vega gepaart mit Ohrwurmmelodien, nachdenklichen Texten, einer gefühlvollen Stimme und viel Percussion.

von ca. 20 Uhr - 21 Uhr gibt es dann die Tanzparty mit der Kirchheimer Akustik-Coverband "ZWEI ZU DRITT". Mit Rock/Pop/Reggae aus 5 Jahrzehnten, vollem Sound, beeindruckendem Chören, obergroovigem Gitarren- und Percussionzusammenspiel überzeugen sie und laden zum Schwoofen und Mitsingen ein.

Sonntag, 13. Oktober 2024, 18 Uhr – Einlass 17 Uhr, Eintrittspreis: 15 Euro / 12 Euro (ermäßigt)

Was tun gegen die faschistische Betriebsgrppe "Zentrum Automobil"?

Vortrag von Jörgen Scheller und Götz Schubert

Seit seiner Gründung 2009 betreibt die faschistische Betriebsgruppe "Zentrum Automobil" bei Mercedes-Benz die Spaltung der Belegschaften. Die AfD erklärt sie zu ihrer "Vorfeld-Organisation", und das Zentrum wil seinen Einfluss auf andere Betriebe ausdehnen. - Die Referenten Jörgen Scheller (gewerkschaftlicher Vertrauensmann bei Mercedes) und Götz Schubert (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes) setzen sich mit der Ideologie des "Zentrums" auseinander und diskutieren über geeignete Mittel des antifaschistischen Kampfs vor allem am Arbeitsplatz.

Freitag, 25. Oktober, 19 Uhr, Eintrittspreis: 6 Euro / 4 Euro (ermäßigt)